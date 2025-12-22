في واحدة من أبشع وقائع العنف الأسري التي هزّت الرأي العام في صعيد مصر، تكشّفت تفاصيل مأساوية عن أبٍ تجرّد من كل معاني الرحمة والإنسانية، واعتدى على طفليه بالضرب المبرح، ما أسفر عن إصابتهما بكسور خطيرة وإصابات بالغة، وسط تحرك عاجل من وحدة حماية الطفل والأجهزة الأمنية لوضع حد للجريمة وضبط المتهمين.

- بلاغ "أم" يكشف المستور

بدأت فصول الواقعة عندما باشرت وحدة حماية الطفل بمحافظة قنا إجراءات فحص بلاغ تقدّمت به سيدة في العقد الثالث من عمرها، أفادت فيه بتعرّض طفليها للتعذيب على يد والدهما داخل قرية الحمر والجعافرة التابعة لمركز قوص.

وقالت سميحة سعد، مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة، إن الوحدة كلّفت لجنة متخصصة بالانتقال فورًا لفحص الاستغاثة، والاستماع إلى أقوال الأم، والوقوف على ملابسات الواقعة على أرض الواقع.

- خلافات زوجية وانفصال قسري عن الأطفال

وكشفت مدير وحدة حماية الطفل أن السيدة كانت قد تزوجت بمحافظة أسوان، إلا أن خلافات أسرية حادة دفعتها للعودة إلى منزل أسرتها بمدينة قوص، بينما رفض الزوج السماح لها باصطحاب طفليها واحتفظ بهما لديه.

وبحسب رواية الأم، فإن الجيران أبلغوها لاحقًا بتعرّض الطفلين للضرب المبرح على يد الأب، ما أدى إلى إصابتهما بكسور، لتسارع باستعادتهما والعودة بهما إلى قوص، وتحرير محضر رسمي بمركز شرطة قوص، مرفقًا بالتقارير الطبية التي تثبت الإصابات.

- تحقيقات أمنية تكشف تفاصيل صادمة

على الفور، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بتقدّم السيدة ببلاغ تتهم فيه زوجها وزوجته الثانية بالاعتداء على طفليها، وإحداث كسور شديدة، وعاهة مستديمة لأحدهما.

وبالفحص والتحريات، تبيّن أن المتهم يُدعى "أحمد. ن."، يبلغ من العمر 30 عامًا، يعمل طباخًا، ومقيم بمدينة أسوان.

وأوضحت التحريات أن الزوجة الأولى كانت تقيم معه قبل مغادرتها بسبب الخلافات الزوجية، وخلال فترة غيابها أقدم المتهم، بالاشتراك مع زوجته الثانية، على الاعتداء الوحشي على الطفلين.

- ضبط المتهمين وتحرك حاسم

وفي تحرك أمني سريع وحاسم، نجحت الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن قنا وأسوان في ضبط الأب وزوجته الثانية داخل نطاق مدينة أسوان. وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما كلفت جهات التحقيق وحدة المباحث باستكمال التحريات، وكشف جميع ملابسات الجريمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومحاسبة المتورطين في واقعة هزّت الضمير الإنساني قبل أن تهز الشارع القنائي.