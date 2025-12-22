وزير الري ومحافظ جنوب سيناء يبحثان موقف مشروعات الموارد المائية

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لمناقشة موقف المشروعات المائية بالمحافظة، والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية، وإجراءات مراقبة وحوكمة السحب من الآبار الجوفية، وكذلك التعامل مع الأنشطة المنفذة بالمنطقة الشاطئية.

وأكد وزير الري حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع جميع المحافظات في إدارة الموارد المائية، خاصة عند التعامل مع المياه الجوفية العميقة، بما يضمن الاستخدام العلمي والحكيم للمخزون الجوفي غير المتجدد، والالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للأعمال في المناطق الشاطئية.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن شكره لجهود الوزارة وتعاونها المثمر مع المحافظة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس حرص الدولة على الإدارة الرشيدة للموارد المائية والحفاظ على الخزانات الجوفية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويخدم احتياجات المواطنين. كما أشاد المحافظ بأهمية اللقاء في نقل مطالب أهالي جنوب سيناء من البدو والمستثمرين لوزير الري.

- إدارة الخزانات الجوفية والآبار المخالفة

تم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات إدارة الخزانات الجوفية بالمحافظة، وحصر الآبار الجوفية المخالفة من قبل أجهزة الوزارة.

كما تم الاتفاق على مواصلة حصر الآبار، وإجراء الدراسات الفنية المطلوبة بشأنها، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحائزَي هذه الآبار لتسهيل عملية الترخيص وفق القوانين والاشتراطات المنظمة.

- دراسة الإمكانات المائية للمناطق البدوية

ناقش الاجتماع أيضًا مقترحات دراسة وتحديد إمكانات المياه الجوفية المتاحة بعدد من التجمعات البدوية في مناطق "أبو زنيمة، سانت كاترين، النقب، نويبع، طابا"، لتحديد إجراءات الاستفادة منها بشكل مستدام وآمن.

وأكد وزير الري على ضرورة استخدام نظم الري الحديثة في الأراضي الزراعية المعتمدة على المياه الجوفية بالمحافظة لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المخزون الجوفي.

- الالتزام بالقوانين في المناطق الشاطئية

فيما يخص الأعمال بالمنطقة الشاطئية، جرى التأكيد على الالتزام التام بقرارات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ في كافة مناطق مدينة دهب، والالتزام بخط حظر الشاطئ وفق الخرائط المعتمدة من هيئة حماية الشواطئ، مع تشكيل لجنة مشتركة من هيئة حماية الشواطئ ومحافظة جنوب سيناء ووزارة البيئة لمتابعة الموضوع من الجوانب الفنية والقانونية.

كما تم الاتفاق على قيام هيئة حماية الشواطئ بدراسة موقف المنشآت الشاطئية "الكافتيريات" المقامة بمنطقة المشاية بمدينة دهب، بما يحافظ على المظهر الحضاري للمدينة. وتم التأكيد على التنسيق بين هيئة حماية الشواطئ والأجهزة المعنية بالمحافظة لدراسة المناطق الشاطئية الحرجة وتحديد أولويات التنفيذ وفق الاعتبارات الفنية المتبعة.