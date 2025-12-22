إعلان

تايوان تشدد الإجراءات الأمنية بعد هجوم الطعن

كتب : مصراوي

09:52 ص 22/12/2025

علم تايوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تايبيه (د ب أ)

شددت تايوان الإجراءات الأمنية في مراكز النقل في أنحاء الجزيرة، بعدما أودى هجوم طعن في العاصمة بحياة 3 أشخاص وأسفر عن إصابة آخرين- في حادث عنيف نادر أصاب تايوان بالصدمة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الشرطة المسلحة تمركزت في محطات مترو الانفاق الرئيسية في تايبيه صباح اليوم الاثنين. كما تعمل الشرطة على التحقق من بلاغات بشأن التهديد بتنفيذ هجمات مماثلة، بما في ذلك حادث قنبلة في مترو الأنفاق.

وقال لو تشون هونج، قائد شرطة تايبيه في قسم التحقيقات الجنائية لشبكة بلومبرج نيوز هاتفيًا: "لقد تلقينا عشرات التهديدات الأمنية منذ وقوع الهجوم".

وأضاف أن الشرطة ستكثف التواجد الأمني في مراكز النقل واحتفالات العام الجديد والحفلات والأنشطة الكبيرة.

ويأتي تشديد الإجراءات الأمنية عقب أن نفذ شخص يدعى تشانج وين /27 عامًا/ هجوما بقنبلة دخان وسكين في محطة قطار رئيسية في تايبيه. وبعد ذلك قام بذبح عدد من الأشخاص في منطقة تسوق قريبة.

وقالت الشرطة إنه قتل 3 أشخاص، بعد ذلك سقط ميتًا من مبنى. وقد أُصيب 11 شخصًا آخرون في الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تايوان هجوم الطعن الشرطة hgjhd hkdm الشرطة التايوانية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة