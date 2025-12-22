كتب أحمد أبو النجا:

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارين جديدين يقضيان بالسماح لـ 42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للجنسية.

ونص القرار الأول، الذي حمل رقم 2075 لسنة 2025 والمحرر بتاريخ 12 نوفمبر 2025، على الإذن لـ 21 مواطنًا أولهم "عمرو عماد أحمد عوض حسين، وآخرهم يوسف محمد مصطفى محمود خليل" بالتجنس بجنسيات أجنبية متنوعة.

وتضمنت قائمة الجنسيات المأذون بها في هذا القرار: الألمانية، التركية، الأمريكية، الكندية، الفلسطينية، المغربية، الجزائرية، الهولندية، والنيوزيلاندية.

كما شمل القرار الثاني، الذي حمل رقم 2090 لسنة 2025 والمحرر بتاريخ 13 نوفمبر 2025، الإذن لـ 21 مواطنًا آخرين أولهم "محمد أمير عبد الرحمن عثمان، وآخرهم عمر صبري بكري عبد الباقي) بالحصول على جنسيات أجنبية مع عدم تخليهم عن جنسيتهم الأصلية. وتنوعت الجنسيات في هذا القرار لتشمل: الألمانية، الهولندية، الإيطالية، البريطانية، التركية، الفلسطينية، السودانية، المغربية، والفلبينية.

جاءت هذه القرارات بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وبناءً على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الذي يفوض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.

وقد وجهت الوزارة بنشر القرارين في جريدة "الوقائع المصرية" للعمل بموجبهما.

