هل يجب النطق بالنية عند كل صلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

تلقى الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من شخص حول ما إذا كان على المصلي عند أداء صلاة الظهر أو العصر أن يقول النية بصوت عال أم يكفي أن تكون في القلب؟

وفي رده، أوضح أمين الفتوى أن الأصل في النية أن تكون في القلب، مضيفا خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أنه ليس شرطًا تحريك اللسان بذكر النية، فالنية الحقيقية هي قصد القلب، لكن بعض العلماء يرون أن لفظ النية بصوت خافت أو في السر يساعد على تثبيت النية في القلب.

وأشار الدكتور علي فخر إلى أن لا مانع من قول النية سرا، خصوصًا للأشخاص الذين قد يحصل لديهم شك بعد بدء الصلاة، فلفظ النية خفيفًا في السر يساعد على إحكام التوجه للقلب وتثبيت الإخلاص في الصلاة، لكنه ليس واجبًا.

وأكد أن النية الحقيقية دائمًا في القلب، واللفظ فقط وسيلة لتقوية التركيز واليقين، وليس شرطًا لصحة الصلاة.