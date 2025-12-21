إعلان

هل يجب النطق بالنية عند كل صلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : علي شبل

07:58 م 21/12/2025

الدكتور علي فخر أمين الفتوى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من شخص حول ما إذا كان على المصلي عند أداء صلاة الظهر أو العصر أن يقول النية بصوت عال أم يكفي أن تكون في القلب؟

وفي رده، أوضح أمين الفتوى أن الأصل في النية أن تكون في القلب، مضيفا خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أنه ليس شرطًا تحريك اللسان بذكر النية، فالنية الحقيقية هي قصد القلب، لكن بعض العلماء يرون أن لفظ النية بصوت خافت أو في السر يساعد على تثبيت النية في القلب.

وأشار الدكتور علي فخر إلى أن لا مانع من قول النية سرا، خصوصًا للأشخاص الذين قد يحصل لديهم شك بعد بدء الصلاة، فلفظ النية خفيفًا في السر يساعد على إحكام التوجه للقلب وتثبيت الإخلاص في الصلاة، لكنه ليس واجبًا.

وأكد أن النية الحقيقية دائمًا في القلب، واللفظ فقط وسيلة لتقوية التركيز واليقين، وليس شرطًا لصحة الصلاة.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

دار الإفتاء المصرية فتاوى الناس الدكتور علي فخر هل يجب النطق بالنية عند كل صلاة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات