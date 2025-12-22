سائق "الميني فان" في مشاجرة "كمبوند الفردوس" يرفض التصالح

قال "إسماعيل عبد الغني"، سائق السيارة (الميني فان) في واقعة الضرب بكمبوند الفردوس بمدينة السادس من أكتوبر، إنه يرفض التصالح مع المتهمين، متمسكًا بحقه القانوني.

وحضر السائق المجني عليه إلى مقر محكمة الجنح بالحي 11 بمدينة السادس من أكتوبر؛ لحضور أولى جلسات الدعوى.

كانت نيابة أكتوبر الكلية، برئاسة المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول بالجيزة، قد أحالت القضية رقم 1370 لسنة 2025 جنح أكتوبر، والمقيدة برقم 351 لسنة 2025، والمتهم فيها موظف بالمعاش وزوجته ونجلاه والسائق، للمحاكمة.

وفي وقت سابق، قررت نيابة أول وثالث أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، إخلاء سبيل المتهمين في واقعة ضرب سائق "ميني فان سوزوكي" وتحطيم سيارته بكفالة مالية، وإخلاء سبيل الزوجة بضمان محل الإقامة.

وخلال جلسة التحقيق، واجهت نيابة أول وثالث أكتوبر بالجيزة المتهم بتحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة. وخلال استجوابه، أنكر المتهم "إ. ا" أمام جهات التحقيق الاعتداء على السائق، بينما أقر بإتلاف السيارة الـ"سوزوكي فان" الخاصة بالمجني عليه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم: الاعتداء، والبلطجة، والتلويح بالعنف، والإتلاف العمد، بينما وجهت للسائق (المجني عليه في واقعة الضرب) تهمة الاعتداء على زوجة المتهم وإتلاف سيارتها الخاصة نتيجة التصادم.

وكشف التقرير الطبي المبدئي الموقع على "إسماعيل عبد الغني"، الذي أصيب جراء اعتداء موظف بالمعاش عليه بالضرب داخل كمبوند "الفردوس" بأكتوبر، والتسبب في إتلاف سيارته، عن إصابته بكدمات أعلى فروة الرأس.

وأفاد التقرير الطبي، الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، بأن المريض حضر في 13 مارس 2025 الساعة 8:45 إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، وبتوقيع الكشف الظاهري عليه تبين وجود كدمات أعلى فروة الرأس، وكدمات بالأذن اليمنى، وكدمات أخرى متفرقة بالجسم.

وأوضح التقرير الطبي أن المريض يحتاج إلى فترة علاجية أقل من واحد وعشرين يومًا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اعتداء المتهم (موظف بالمعاش) على سائق سيارة "فان سوزوكي"، عقب اصطدام الأخير بسيارة زوجة المتهم، حيث قام المتهم بتهشيم السيارة التي يعمل عليها السائق باستخدام آلة حادة داخل كمبوند الفردوس بمدينة 6 أكتوبر.

