لقطات أولية من سقوط طائرة الركاب المنكوبة في الصين

كتبت – إيمان محمود

تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة "إيسترن تشاينا إيرلاينز"، صباح اليوم الاثنين، فوق منطقة ريفية قرب مدينة ووتشهو في إقليم جوانجشي ما تسبب في حريق كبير.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، أقلعت الطائرة في رحلة "إم يو 5735" بعد الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت جرينتش) من مدينة كونمينج، متوجّهة إلى كانتون على مسافة حوالى 1300 كيلومتر.

We are following reports that China Eastern Airlines flight #MU5735 has crashed.



Last ADS-B data from the aircraft was received at 06:22 UTC and was indicating a vertical speed of -31.000 feet per minute.https://t.co/Lwo8klGf8g pic.twitter.com/wJXpHuDswx — Flightradar24 (@flightradar24) March 21, 2022

وبحسب وسائل الإعلام الصينية فإن الطائرة من طراز بوينغ 737، وكان على متنها 132 شخصًا.

وقالت محطة "سي سي تي في" الصينية الحكومية، إن عدد الضحايا لم يُعرف بعد، لكن تم إرسال فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث.

Alleged/rumored airplane crash in China. A flight from Kunming to Guangzhou may have crashed in Guangxi. Videos and speculation spreading online right now.

Not verified!

(will delete this if it turns out to be inaccurate). pic.twitter.com/zQvrk0Eoq4 — Daniel Camilo (@DanielOlimac) March 21, 2022

ووفقًا لموقع Flightradar24 كانت الطائرة من طراز 737-800 عمرها 6 سنوات.

وقالت هيئة الطيران المدني في الصين، إن الطائرة فقدت الاتصال فوق مدينة ووتشهو، وكان على متنها 123 راكبا و9 من أفراد الطاقم.

وكانت وسائل إعلام رسمية قالت في وقت سابق إن الطائرة كان على متنها 133 شخصا.

OMG! #MU5735 #airplane just #crashed! A #Boeing737 of China Eastern airlines flying from Kunming to Guangzhou crashed into #Guangxi and caught fire on the mountain. There's wreckage at the scene. I hope the rescue can speed up. I hope people can survive! 🙏🏻 #China #Aircraft pic.twitter.com/kO67VI41RT — Angellai (@Angellai9) March 21, 2022

وأضافت هيئة الطيران المدني في بيان أن "الجهاز المركزي لمكافحة الفساد قام بتفعيل آلية الطوارئ وأرسل مجموعة عمل إلى مكان الحادث".

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول إنقاذ قوله إن الطائرة تحطمت بالكامل. وأدى حريق اندلع بسبب الاصطدام إلى إحراق الخيزران والأشجار قبل إخماده.