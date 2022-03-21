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لقطات أولية من سقوط طائرة الركاب المنكوبة في الصين

12:36 م الإثنين 21 مارس 2022
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    تحطم طائرة ركاب في الصين
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    حطام الطائرة الصينية
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    حريق بعد سقوط طائرة الصين
  • عرض 4 صورة
    سقوط طائرة الصين
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كتبت – إيمان محمود

تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة "إيسترن تشاينا إيرلاينز"، صباح اليوم الاثنين، فوق منطقة ريفية قرب مدينة ووتشهو في إقليم جوانجشي ما تسبب في حريق كبير.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، أقلعت الطائرة في رحلة "إم يو 5735" بعد الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت جرينتش) من مدينة كونمينج، متوجّهة إلى كانتون على مسافة حوالى 1300 كيلومتر.

وبحسب وسائل الإعلام الصينية فإن الطائرة من طراز بوينغ 737، وكان على متنها 132 شخصًا.

وقالت محطة "سي سي تي في" الصينية الحكومية، إن عدد الضحايا لم يُعرف بعد، لكن تم إرسال فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث.

ووفقًا لموقع Flightradar24 كانت الطائرة من طراز 737-800 عمرها 6 سنوات.

وقالت هيئة الطيران المدني في الصين، إن الطائرة فقدت الاتصال فوق مدينة ووتشهو، وكان على متنها 123 راكبا و9 من أفراد الطاقم.

وكانت وسائل إعلام رسمية قالت في وقت سابق إن الطائرة كان على متنها 133 شخصا.

وأضافت هيئة الطيران المدني في بيان أن "الجهاز المركزي لمكافحة الفساد قام بتفعيل آلية الطوارئ وأرسل مجموعة عمل إلى مكان الحادث".

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول إنقاذ قوله إن الطائرة تحطمت بالكامل. وأدى حريق اندلع بسبب الاصطدام إلى إحراق الخيزران والأشجار قبل إخماده.

سقوط طائرة الصين شركة إيسترن تشاينا إيرلاينز طائرة بوينغ 737
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