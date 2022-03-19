الصين تسجل 2157 إصابة جديدة بفيروس كورونا

(أ ش أ):

أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم السبت، أن البر الرئيسي الصيني سجل 2157 إصابة محلية بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالفيروس التاجي.

وذكرت اللجنة - وفقا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بـ "كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني ارتفعت إلى 128 ألفا و462 حالة.. مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات بلغت 4638 شخصا في البر الرئيسي الصيني منذ تفشي الوباء.

وأوضحت أنه تم تسجيل 614 حالة تعاف خلال الساعات الماضية، ولا يزال هناك 18 ألفا و586 مريضاً يخضعون للعلاج.