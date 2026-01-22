حدث في 8 ساعات| خريطة قطع المياه بالجيزة.. وتحذير من الأرصاد

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لموقف توافر الأدوية وسداد مُستحقات الشركات، بالإضافة إلى اجتماعه مع وزير البترول، وحسم حقيقة رسائل دعوة موظفين لاجتماعات أون لاين مع رئيس الوزراء، وقطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

"لا نقص في الدواء".. مدبولي يُتابع موقف توافر الأدوية وسداد مُستحقات الشركات

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وموقف سداد مُستحقات شركات الدواء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، وعددٍ من المسئولين.

مدبولي يؤكد أهمية التوسع في مشروعات الإنتاج المحلي وتوفير الفرص الاستثمارية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

الحكومة تحسم حقيقة رسائل دعوة موظفين لاجتماعات أون لاين مع رئيس الوزراء

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة الرسائل النصية الاحتيالية المتداولة والمنسوبة لمجلس الوزراء، والتي تم إرسالها إلى عدد من الموظفين بزعم دعوتهم لحضور اجتماع "أون لاين" مع رئيس مجلس الوزراء، من خلال تسجيل بياناتهم الشخصية عبر رابط إلكتروني.

لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه غدًا الجمعة الموافق 23 يناير 2026 عن عدد من المناطق.

الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة.. أتربة عالقة ورمال مثارة وأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

بـ5 جنيهات فقط.. كتب الأزبكية تخطف الأنظار في اليوم الأول لمعرض الكتاب

شهد جناح سور الأزبكية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا منذ الساعات الأولى لانطلاق المعرض، وسط دهشة الزوار من أسعار الكتب المعروضة التي تبدأ من 5 جنيهات فقط.

سؤال برلماني لحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك

تقدم النائب أشرف أمين بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك، مشيرًا إلى أنه في ضوء ما أُثير مؤخرًا من جدل واسع وارتباك مجتمعي بشأن ضوابط إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وما صدر من بيانات متضاربة وغير واضحة من الجهات المعنية، الأمر الذي أدى إلى حالة من الغموض لدى المواطنين، وخاصة المصريين المقيمين بالخارج، بشأن حقوقهم والتزاماتهم الجمركية، وتسبب في شعور عام بعدم الاستقرار التشريعي والتنفيذي في هذا الملف الحيوي.

الشركات الإسبانية تُطالب بتسهيل دخول المعابد وتقليل التكدس.. والوزير يرد

تناولت اللقاءات المهنية التي عقدها شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مع عدد من كبرى شركات ومنظمي الرحلات السياحية بالسوق الإسباني، عددًا من المطالب التي طرحها ممثلو تلك الشركات بهدف دعم وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري.

