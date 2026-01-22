زحام بمعرض الكتاب.. سور الأزبكية يتصدر المشهد

شهدت مكتبات سور الأزبكية إقبالًا جماهيريًا كثيفًا في اليوم الأول من افتتاح الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الخميس 22 يناير، لتتصدر المشهد بين أجنحة المعرض المختلفة.

وأقبل آلاف الزوار على جناح سور الأزبكية دونًا عن غيره من الأجنحة، لما يتميز به من تنوع كبير في عناوين الكتب بين التراثية والثقافية والأدبية، إلى جانب الأسعار المخفضة التي تناسب جميع الفئات العمرية والاجتماعية.

ويُعد سور الأزبكية أحد أبرز المعالم المميزة المصاحبة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إذ يحافظ على مكانته التاريخية كمنبع للكتب النادرة والمستعملة، إلى جانب أحدث الإصدارات بأسعار تنافسية.

