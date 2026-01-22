بالأسماء.. حركة تغييرات واسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية

أصدر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بشأن إجراء تغييرات وتنقلات لمديري المديريات التعليمية ووكلاء المديريات على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير الأداء الإداري، وضخ دماء جديدة في مواقع القيادة التعليمية، وتعزيز كفاءة منظومة العمل بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق أهداف التطوير الشامل للتعليم.

وتضمن القرار التغييرات التالية:

- تعيين هاني عنتر سيد إبراهيم، مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.

- تعيين حسن طلعت حسن محمد الشامي، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.

- تعيين ياسر محمود محمد محمود، مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

- تعيين مروان سعد أحمد محجوب، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

- تعيين أشرف محمد محمود السيد، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

- تعيين عبدالشافي حسن عبدالشافي حسن، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

- تعيين محمود جابر محمود بدوي، مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.

- تعيين ثريا عبدالحفيظ إبراهيم منصور، مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس.

- تعيين سحر أحمد فؤاد علي الخولي، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس.

- تعيين أحمد عبدالله أحمد عبدالله، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط.

- تعيين أسامة عبدالعال أحمد حمدان، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج.

- تعيين طارق محمد سعد الدين هشهش، مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا.

- تعيين أحمد عبدالمحسن محمد حسن، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا.

- تعيين الدكتور ربيع محمد محمد أمين، مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان.

- تعيين منال عبدالوهاب محمد مصطفى، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان.

- تعيين مصطفى عبده طه محمد، مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر.

- تعيين الدكتورة وفاء محمد رضا أحمد، مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء.

- تعيين الدكتور وائل عبدالباري محمد هراس، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة.

- تعيين الدكتور أحمد يحيى أحمد إسلام، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية.

- تعيين محمد فاروق مبارك محمد، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ

اقرأ أيضًا:

رياح وشبورة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم