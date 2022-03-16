أمين عام حلف الـناتو: ما يجري في أوكرانيا سيكون له تداعيات طويلة الأجل على أمن الحلف

بروكسل- (أ ش أ):

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، أن العملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا سيكون لها تداعيات طويلة الأجل على أمن الحلف.

وقال ستولتنبرج - في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بروكسل اليوم الأربعاء - "إنه خلال الاجتماع غير العادي لوزراء دفاع الدول الأعضاء بحلف الناتو المقرر عقده اليوم، لن يتم فقط بحث التداعيات الفورية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإنما أيضا التداعيات طويلة الأجل، وكيفية تعزيز دفاعنا المشترك بشكل أكبر وإزالة أي سوء فهم لدى موسكو بشأن مدى التزام التحالف بحماية والدفاع عن كافة الحلفاء".

وأضاف أن "الـ(ناتو) رد على العملية العسكرية الروسية بشكل متحد وسريع، حيث فرض أعضاء الناتو عقوبات شديدة على روسيا، كما تم توفير الدعم العسكري والمالي والإنساني لأوكرانيا، ووضع مئات الالاف من القوات على أهبة الاستعداد، ونشر مئات الآلاف من القوات الأمريكية في أوروبا".

وأكد ستولتنبرج أن الولايات المتحدة لعبت دورا رئيسا في جهود تعزيز الدفاع المشترك للتحالف، لافتا إلى أن إرسال القوات الأمريكية إلى أوروبا بعث برسالة قوية تعكس اتحاد الناتو.

وأعرب أمين عام الناتو عن امتنانه البالغ للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحماية الجزء الشرقي من التحالف، وأشاد بالتزام وكفاءة القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن شكره وتقديره لقيادة ستولتنبرج الثابتة لحلف الناتو خاصة في مثل هذا الوقت، حيث كان الحلف قادر على اتخاذ قرارات سريعة بعثت برسالة إلى العالم بأن الجميع مازال متحدا في دعم أوكرانيا.

كما أعرب عن إدانته للغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا وقال إنها دولة ذات سيادة وحكومة شرعية وبالتأكيد سيتم الاستمرار في دعمها في الدفاع عن نفسها.

في سياق متصل، حذرت النمسا من أن الهجوم الروسي على أوكرانيا سيؤدي إلى أزمة إنسانية كبيرة والى انتهاك واسع في حقوق الإنسان.

وذكرت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم الأربعاء، أن النمسا تشارك في مبادرة مع 53 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك جميع دول الاتحاد الأوروبي لدعم الشعب الأوكراني ولا سيما النساء المتضررات من هذه الحرب.

من جانب آخر، توقع منسق شئون اللاجئين في المستشارية النمساوية، مايكل تاكاكس، أن يصل إلى النمسا نحو 200 ألف لاجئ فارين من الحرب حيث سيتاح لهم جميعا البقاء في البلاد.

وأوضح المنسق - في تصريحات اليوم - أن الحكومة تعكف على تدبير مساكن الإيواء لهؤلاء اللاجئين بالتعاون مع الأفراد ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه جار البحث عن كل إمكانية للسكن والإبلاغ عنها على الفور.