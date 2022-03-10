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انتهاء لقاء وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا بدون احراز تقدم

03:18 م الخميس 10 مارس 2022
انتهاء لقاء وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا بدون احراز تقدم

وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا

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أنطاليا (تركيا)- (د ب أ):

تبادل وزيرا خارجية كل من أوكرانيا وروسيا الاتهامات بالمسؤولية عن فشل المحادثات التي استضافتها تركيا اليوم الخميس.

وفي مؤتمرين صحفيين متزامنين، جدد الوزير الأوكراني دميترو كوليبا والروسي سيرجي لافروف تأكيد مواقف بلديهما.

وقال كوليبا :"لافروف لم يكن جاهزا للمحادثات ... وسيعود للمسؤولين في موسكو"، وشدد على أن بلاده لن تستسلم.

بينما قال لافروف إن العملية الروسية تمضي وفقا لما هو مخطط لها، واتهم الغرب بتجاهل مطالب بلاده الأمنية وبإرغام أوكرانيا على الدخول في هذا الصراع.

أوكرانيا دميترو كوليبا سيرجي لافروف تركيا
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