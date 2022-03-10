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الرئيس اللبناني يؤكد التزامه بالعمل على إجراء الانتخابات في موعدها بمايو المقبل

03:15 م الخميس 10 مارس 2022
الرئيس اللبناني يؤكد التزامه بالعمل على إجراء الانتخابات في موعدها بمايو المقبل

الرئيس اللبناني ميشال عون

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بيروت- (أ ش أ):

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون التزامه بالعمل على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر بشهر مايو المقبل، فضلا عن متابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإقرار خطة التعافي الاقتصادي والمالي.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا بقصر الرئاسة في بعبدا.

وبحث عون مع المنسقة الأممية الخطوط العريضة للإحاطة التي تنوي تقديمها إلى مجلس الأمن الدولي في 17 مارس الجاري حول الأوضاع في لبنان وما يتعلق بتنفيذ القرار 1701.

وجدد عون التأكيد على التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701 ودعم عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان "اليونيفيل" بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

من جانبها، أعربت فرونتسكا عن ارتياحها للدعم الذي تلقاه من الرئيس اللبناني في عملها كمنسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان.

هذا المحتوى من

Asha
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