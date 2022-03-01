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أمريكا: القوات الروسية "معطلة" خارج كييف بسبب نقص الغذاء والوقود

09:48 م الثلاثاء 01 مارس 2022
أمريكا: القوات الروسية "معطلة" خارج كييف بسبب نقص الغذاء والوقود

القوات الروسية

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واشنطن - (د ب أ)

قال مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى اليوم الثلاثاء إن القوات الروسية لديها مشكلة في إمداد جنودها بالغذاء والوقود.

وتابع المسؤول بالبنتاجون، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الروح المعنوية بين الجنود الروس"تضعف"وتحديدا مع تزايد المقاومة الشرسة للأوكرانيين.

وأضاف "لا يبدو انهم يحرزون الكثير من التقدم" وذلك في تناوله تقدم القوات الروسية نحو العاصمة كييف، واصفا حركتها " معطلة ".

وقال إنه من غير الواضح سبب وجود مشاكل لوجيستية لروسيا وما إذا كان ذلك ناتجا عن خطأ في التخطيط أو التنفيذ.

وعندما سأله الصحفيون عدة مرات حول هذه المعلومات وعلى أي مصدر اعتمدت التصريحات بشأن المشكلات لدى القوات الروسية، رفض ممثل البنتاجون التعليق.

ومع ذلك واصل القول أنه من المرجح أن القوات تعيد التجمع وتعيد التفكير في استراتيجيتها، مشيرا إلى أن روسيا لا يزال بإمكانها الاعتماد على العدد الكبير من الموارد العسكرية المتوفرة لديها.

القوات الروسية أمريكا نقص الغذاء والوقود البنتاجون

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