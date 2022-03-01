الرئيس الأوكراني لروسيا: أوقفوا القصف قبل استئناف محادثات السلام

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إنه يتعين على روسيا أن توقف قصف المدن الأوكرانية قبل أن تبدأ محادثات جادة لوقف إطلاق النار، بعدما لم تسفر الجولة الأولى من المفاوضات هذا الأسبوع عن تقدم يذكر.

وفي مقابلة في مجمع حكومي شديد الحراسة، حث زيلينسكي أعضاء حلف شمال الأطلسي على فرض حظر طيران للتصدي للقوات الجوية الروسية، قائلا إن ذلك إجراء وقائي ولا يهدف إلى جر التحالف إلى الحرب مع روسيا.

وقال زيلينسكي، الذي رفض عروض مغادرة العاصمة الأوكرانية مع تقدم القوات الروسية، إن أوكرانيا ستطالب بضمانات أمنية ملزمة قانونا إذا أغلق الحلف الباب أمام احتمالات انضمام أوكرانيا لعضويته.