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روسيا وأوكرانيا: صور تظهر الدمار الذي خلفه القصف على خاركيف

01:10 م الثلاثاء 01 مارس 2022
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كييف- (بي بي سي):

أظهرت صور التقطت لساحة الحرية في قلب مدينة خاركيف، حجم الدمار في المنطقة التي تشكل المركز التاريخي للمدينة، عقب تعرض مقر الحكومة الاقليمية لقصف روسي.

وتمتلك خاركيف التي تتعرض لقصف روسي عنيف أهمية خاصة، فهي ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، وأول عاصمة للجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية التي أسسها البلاشفة.

وهي مقر بعض أهم الصناعات في البلاد، بما في ذلك مصنع الدبابات، فضلا عن العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات.

ويمكن من الصور رؤية الأضرار الجسيمة التي ألحقها الهجوم الصاروخي باالمبني التاريخي القديم المستهدف وساحة الحرية وكذلك الدمار الذي أصاب المنطقة المحيطة به.

واتهمت الحكومة الإقليمية في خاركيف القوات الروسية باستهداف مناطق سكنية ومأهولة باستخدام "صواريخ"غراد".

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قصف مدينة خاركيف، الذي أودى بحياة العشرات من المدنيين، بأنه "جريمة حرب"، مؤكدا أن المنطقة سكنية تخلو من العتاد العسكري.

وتفيد التقارير بأن تسعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، لقوا مصرعهم جراء القصف أمس على مبان في المدينة.

هذا المحتوى من

BBC
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