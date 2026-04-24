مشاورات إيرانية باكستانية مكثفة للحفاظ على التهدئة مع أمريكا

كتب : مصطفى الشاعر

02:09 م 24/04/2026

عباس عراقجي

أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، مباحثات منفصلة مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، تركزت حول "جهود الحفاظ على الهدنة القائمة" بين طهران وواشنطن.

تطورات الإقليم ومصير وقف إطلاق النار

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بأن عراقجي ناقش مع الجانب الباكستاني التطورات الإقليمية الراهنة والقضايا المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار.

ومن جانبه، أكد متحدث باسم الخارجية الباكستانية، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول المساعي الدبلوماسية المستمرة التي تقودها إسلام آباد لضمان استقرار المنطقة ومنع انهيار التفاهمات الحالية.

تأكيد على الحوار المستدام

شدد وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، على أهمية استمرار الحوار والتعاون لمعالجة القضايا العالقة، مؤكدا أن المضي قدما في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي يتطلب "التزاما كاملا" بمسار التفاوض في أقرب وقت ممكن.

تقدير إيراني للدور الباكستاني

من جهته، أعرب عراقجي، عن تقدير طهران للدور "البناء والمستمر" الذي تلعبه باكستان كطرف وسيط ومسهل للحوار في هذا الملف الحساس.

واتفق القادة على مواصلة التنسيق الوثيق والبقاء على اتصال دائم لمتابعة مستجدات التهدئة مع الإدارة الأمريكية، حيث "تأتي هذه التحركات الدبلوماسية لتؤكد محورية الدور الباكستاني في نزع فتيل الأزمات بين طهران وواشنطن.

مفاوضات أمريكا وإيران اتفاق وقف إطلاق النار حرب إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



بسبب "فيديو الكرسي".. سقوط المتهمين بقتل "كلب الزقازيق" بدم بارد
حوادث وقضايا

بسبب "فيديو الكرسي".. سقوط المتهمين بقتل "كلب الزقازيق" بدم بارد
بعد ساعات من الأول.. زلزال جديد يضرب شمال مرسى مطروح
أخبار مصر

بعد ساعات من الأول.. زلزال جديد يضرب شمال مرسى مطروح

استجابة أمنية تفضح المستور.. سقوط سيدة فبركت فيديو التعدي عليها بالقاهرة
حوادث وقضايا

استجابة أمنية تفضح المستور.. سقوط سيدة فبركت فيديو التعدي عليها بالقاهرة
دموع ونظرة وداع.. مشاهد من جنازة الراحل "ضياء العوضي" بالعبور
حوادث وقضايا

دموع ونظرة وداع.. مشاهد من جنازة الراحل "ضياء العوضي" بالعبور
غائب منذ 3 سنوات.. الزمالك يقترب من استعادة مكانه القاري
رياضة محلية

غائب منذ 3 سنوات.. الزمالك يقترب من استعادة مكانه القاري

حتى 96 قرشا.. سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع
صراع على تعريف الحل.. لماذا تحولت هدنة حرب إيران إلى مأزق مستدام؟
سلام بقوة السلاح.. لماذا هندست واشنطن محادثات مرحلية بين لبنان وإسرائيل؟