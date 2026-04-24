أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، مباحثات منفصلة مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، تركزت حول "جهود الحفاظ على الهدنة القائمة" بين طهران وواشنطن.

تطورات الإقليم ومصير وقف إطلاق النار

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بأن عراقجي ناقش مع الجانب الباكستاني التطورات الإقليمية الراهنة والقضايا المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار.

ومن جانبه، أكد متحدث باسم الخارجية الباكستانية، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول المساعي الدبلوماسية المستمرة التي تقودها إسلام آباد لضمان استقرار المنطقة ومنع انهيار التفاهمات الحالية.

تأكيد على الحوار المستدام

شدد وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، على أهمية استمرار الحوار والتعاون لمعالجة القضايا العالقة، مؤكدا أن المضي قدما في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي يتطلب "التزاما كاملا" بمسار التفاوض في أقرب وقت ممكن.

تقدير إيراني للدور الباكستاني

من جهته، أعرب عراقجي، عن تقدير طهران للدور "البناء والمستمر" الذي تلعبه باكستان كطرف وسيط ومسهل للحوار في هذا الملف الحساس.

واتفق القادة على مواصلة التنسيق الوثيق والبقاء على اتصال دائم لمتابعة مستجدات التهدئة مع الإدارة الأمريكية، حيث "تأتي هذه التحركات الدبلوماسية لتؤكد محورية الدور الباكستاني في نزع فتيل الأزمات بين طهران وواشنطن.