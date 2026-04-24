أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن إلقاء القبض على المتهم الأول بارتكاب "مجزرة التضامن" المروّعة، المجرم أمجد يوسف، وذلك خلال عملية أمنية مُحكمة ونوعية نُفذت في منطقة سهل الغاب بريف حماة.

رصد دقيق وتتبع مستمر

أوضحت الوزارة، عبر قناتها الرسمية على "تليجرام"، اليوم الجمعة، أن وحدات الأمن الداخلي نجحت في تنفيذ العملية بعد عمليات رصد وتتبع استمرت لعدة أيام في ريف حماة.

وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة ملاحقة كافة المتورطين في هذه المجزرة وتقديمهم إلى العدالة، مؤكدة أن يد القانون ستطال كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء.

كما أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، عبر منشور على منصة "إكس"، القبض على أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة حي التضامن الدمشقي، قائلا: إن "المجرم أمجد يوسف بات في قبضة الداخلية بعد عملية أمنية مُحكمة".

المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن، بات في قبضتنا بعد عملية أمنية محكمة. — أنس حسان خطاب (@Anas_Khattab_sy) April 24, 2026

سجل حافل بالجرائم

يُعد أمجد يوسف "الوجه الأبرز" في مقاطع الفيديو التي كشفت عن عمليات إعدام جماعية شنيعة بحق عشرات المدنيين في حي التضامن عام 2013.

وكانت صحيفة "الجارديان" قد نشرت في أبريل 2022 تحقيقا صادما أظهر يوسف وهو يقوم بإعدام 41 رجلا بدم بارد، عبر إلقائهم في حفرة جماعية وإحراق جثثهم، وهي الجريمة التي وثقتها العدسات وبقيت لسنوات دليلا حيا على فظاعة ما حدث.

تفكيك شبكات الإجرام

تأتي هذه العملية استكمالا لجهود الأمن الداخلي السوري الذي ألقى القبض العام الماضي على عدد من المتورطين في ذات الملف، حيث اعترفوا حينها بالمشاركة في تصفية أكثر من 500 مدني من الرجال والنساء.

وبحسب توثيقات ميدانية، فإن مجزرة التضامن التي راح ضحيتها 288 شهيدا موثقا بالاسم، هي حلقة من سلسلة مجازر كشفت عنها المقابر الجماعية التي عُثر عليها في الحي.