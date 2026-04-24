الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إشراك خبراء نوويين في محادثات السلام مع إيران

كتب : وكالات

12:44 م 24/04/2026

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا ك

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التهديدات الإيرانية قد تصبح "أشد خطورة" إذا لم يشارك خبراء نوويون في محادثات السلام.

وفي كلمة ألقتها في اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في قبرص، قالت كايا كالاس إن هناك خطراً من أن يكون أي اتفاق أضعف من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) عام 2015 خلال إدارة أوباما، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى.

وبموجب ذلك الاتفاق، وافقت إيران على الحد من أنشطتها النووية الحساسة والسماح بدخول مفتشين دوليين إلى البلاد مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

وقالت كالاس: "إذا اقتصرت المحادثات على البرنامج النووي فقط، ولم يكن هناك خبراء نوويون على طاولة المفاوضات، فسوف ننتهي باتفاق أضعف من خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضافت: "وإذا لم تُعالج المشكلات في المنطقة، وبرامج الصواريخ، ودعمها [دعم إيران] للوكلاء، وكذلك الأنشطة الهجينة والسيبرانية في أوروبا، فسوف ينتهي بنا المطاف بإيران أشد خطورة".

