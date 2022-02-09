زيلينسكي: أوكرانيا وفرنسا لديهما رؤية مشتركة للتهديدات والتحديات الحالية

كييف- (أ ش أ):

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أهمية شراكة بلاده مع فرنسا في مجال الأمن.

وكتب زيلينسكي - عبر موقع التليجرام، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء إن-: "أوكرانيا تواصل كونها مركز الدبلوماسية العالمية. لقد استقبلت اليوم في كييف رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون. وهذه الزيارة بمثابة دعم لكل أوكراني. وأنا أقدر ذلك حقًا".

وأشار رئيس الدولة إلى أنه خلال اجتماعه مع ماكرون، كان التركيز الأكبر على أمن أوكرانيا وأوروبا وبقية العالم.

وقال: "أود أن أوضح أن لدينا رؤية مشتركة للتهديدات والتحديات الحالية. لذلك، فإن الشراكة بين أوكرانيا وفرنسا في هذا المجال مهمة للغاية اليوم".

وبحسب زيلينسكي، أكد ماكرون استعداد فرنسا لمواصلة الترويج والتشجيع على خفض التصعيد وتحقيق السلام، بما في ذلك في إطار "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تمهد المحادثات المقبلة على مستوى المستشارين السياسيين لقادة نورماندي الأربعة، والمقرر عقدها في برلين، الطريق أمام قمة نورماندي التي ستعقد على أعلى مستوى.

وقال زيلينسكي "هذا المستوى من الدعم الدولي يشهد مرة أخرى على وحدة حلفائنا الرئيسيين في تقييم التحديات الأمنية التي تواجه بلدنا، وكذلك ثقتهم في أوكرانيا وقيادتها والشعب الأوكراني".