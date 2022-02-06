قبل ساعات من نهائي أفريقيا.. الكويت تمنع احتفالات المصريين

02:31 م الأحد 06 فبراير 2022
قبل ساعات من نهائي أفريقيا.. الكويت تمنع احتفالات المصريين

المصريين في الكويت - أرشيفية

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(وكالات):

أكدت مصادر أمنية في الكويت، اليوم الأحد، أن وزارة الداخلية الكويتية لن تسمح بالمسيرات الاحتفالية عقب مباراة نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا التي تجمع المنتخبين المصري والسنغالي مساء اليوم، محذرة من أن الإبعاد سيكون عقوبة الخارجين علي الآداب العامة.

وقالت المصادر لصحيفة "القبس"، إن القطاعات الأمنية الميدانية ستنتشر عند الساعة 9 مساءً قبل انطلاق المباراة بساعة كاملة في مناطق تجمع أبناء الجالية المصرية كالفروانية وخيطان وحولي والسالمية لفرض الأمن وضبط الحركة المرورية.

وكانت تلك المناطق قد شهدت تجمعات واحتفالات لأبناء الجالية المصرية الخميس الماضي عقب فوز منتخب بلادهم على المنتخب الكاميروني في مباراة ما قبل النهائي في بطولة كأس الامم الأفريقية.

وشددت المصادر على أن التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة، وتنص على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة تجاه أي شخص في حال تجاوزه القانون عن طريق المشاركة في مسيرات احتفالية في أعقاب المباريات الرياضية تؤدي إلى عرقلة حركة السير أو القيام بأعمال فيها خروج على الآداب العامة أو تسبب اختناقاً مرورياً، بحسب القبس.

وأوضحت المصادر، أن المادة 127 من قانون المرور نصت على أنه "لا يجوز اشتراك المركبات في مواكب خاصة أو في تجمعات، إلا وفقاً للأحكام القانونية المقررة وبإذن من الإدارة العامة للمرور ولا يسمح بذلك إذا أدت إلى إقلاق الراحة وخاصة ليلاً".

وأهابت المصادر بالمواطنين والمقيمين التعاون مع وزارة الداخلية كالعهد بهم دائماً للقيام بالواجبات المناطة بها من أجل حماية الأرواح والممتلكات.

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