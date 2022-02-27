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الوكالة الدولية للطاقة تحذر من "خطر حقيقي" من وقوع حوادث نووية خلال الهجوم الروسي

09:44 م الأحد 27 فبراير 2022
الوكالة الدولية للطاقة تحذر من "خطر حقيقي" من وقوع حوادث نووية خلال الهجوم الروسي

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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فيينا - (د ب أ)

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من "خطر حقيقي للغاية" من أن تتسبب الضربات الروسية ضد منشآت أوكرانية تحتوى على مواد مشعة في حدوث ضرر على صحة الإنسان والبيئة.

وبعد اجتماع طارئ، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن صاروخين روسيين- سقط أحدهما في منشأة للتخلص من النفايات النووية في كييف والآخر في منشأة مشابهة في شمال شرق مدينة خاركيف- تسببا في أضرار ولكن لم تكن هناك دلالات على حدوث تسرب مواد مشعة.

وقال المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو جروسي "هذان الحادثان يسلطان الضوء على الخطر الحقيقي للغاية من تعرض منشأت تحتوي على مواد مشعة لأضرار أثناء الصراع، مع تداعيات خطيرة محتملة على صحة الإنسان والبيئة".

وأضاف "مجددا، أناشد كل الأطراف بالامتناع عن أي عمل عسكري أو غيره يمكن أن يهدد سلامة وأمن هذه المنشأت".

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