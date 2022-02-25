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في خطوة غير مسبوقة.. بريطانيا تفرض عقوبات على بوتين ولافروف

10:07 م الجمعة 25 فبراير 2022
في خطوة غير مسبوقة.. بريطانيا تفرض عقوبات على بوتين ولافروف

بوتين ولافروف

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وكالات:

أعلنت السلطات البريطانية، فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرجي لافروف، في خطوة غير مسبوقة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأعلنت الحكومة البريطانية منح اللجوء للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، إن قرر مغادرة كييف.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج قال إن الحلف يقوم بنشر وحدات قوة الرد أرضا وجوا وبحرا ، للرد بشكل سريع على أي حدث طارئ.

ولم يعلن بداية عن المكان الذي سيتم نشر فيه القوات، في تصريحات جاءت عقب مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع زعماء الحلف. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه يمكن إرسال القوات البرية إلى رومانيا.

من ناحية أخرى، من المقرر أن تتجه وحدات قوة الرد إلى النرويج للمشاركة في تمرين، في أول انتشار لقطاعات من قوات الرد في إطار الردع والدفاع عن منطقة التحالف، وفقا لستولتنبرج.

وقال أعضاء الناتو في بيان إن التدابير "وقائية ومتناسبة وغير تصعيدية".

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