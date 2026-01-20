إعلان

"جوزي ضربني وحبسني".. أول تحرك من الشرطة بشأن استغاثة سيدة بأوسيم

كتب : محمد شعبان

05:35 م 20/01/2026

الزوج المشكو في حقه

كشفت مباحث أوسيم ملابسات استغاثة سيدة ادعت تعرضها للاعتداء والاحتجاز داخل منزلها.

بتاريخ 18 الجاري ورد بلاغ إلى مركز شرطة أوسيم من صاحبة حساب أفادت فيه بتعرضها للتعدي بالضرب من زوجها، مقاول ويقيم بذات العنوان، على خلفية خلافات زوجية، ما أسفر عن إصابتها.

وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

خلافات زوجية ضرب اعتداء أوسيم استغاثة الجيزة

