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واشنطن تفرض عقوبات على 24 فردًا وكيانًا في بيلاروسيا لدعمهم العملية العسكرية في أوكرانيا

11:55 م الخميس 24 فبراير 2022
واشنطن تفرض عقوبات على 24 فردًا وكيانًا في بيلاروسيا لدعمهم العملية العسكرية في أوكرانيا

وزارة الخزانة الأمريكية

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بيلاروسيا، لدعمها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس إنه "كجزء من رد الولايات المتحدة الجاد والواسع على العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة عقوبات على 24 فردا وكيانا بيلاروسيا بسبب دعهما وتسهيلها التدخل الروسي في أوكرانيا".

وأوضحت أنه جرى التركيز على قطاع الدفاع والمؤسسات المالية في بيلاروس، وهما مجالان تتمتع فيهما بعلاقات وثيقة مع روسيا.

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Asha
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