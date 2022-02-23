بدء إجلاء موظفي جميع البعثات الدبلوماسية الروسية في أوكرانيا

روسيا - (أ ش أ)

أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصدر في السفارة الروسية في كييف بأنه قد بدأ إجلاء موظفين جميع البعثات الدبلوماسية الروسية في أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن المصدر الذي لم تسمه قوله إن "إجلاء الموظفين بدأ بالفعل".

وتعليقًا على المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام الأوكرانية بأن موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية كانوا يحرقون الوثائق، قال ممثل السفارة إن هذا حدث بالفعل، مضيفًا "هذا إجراء نمطي. في مثل هذه الحالات، تكون هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها، لأسباب منها الأسباب الأمنية".

وأفاد مراسل الوكالة في وقت لاحق بأنه تم إنزال العلم الروسي من على مبنى السفارة في كييف.

يذكر أن البعثات الدبلوماسية الروسية في أوكرانيا هي سفارة في كييف وقنصليات عامة في مدن خاركوف وأوديسا ولفوف.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد قالت في وقت سابق إن موسكو ستجلي موظفي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.