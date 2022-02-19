بلينكن: بايدن مستعد للقاء بوتين في حال وجد أن ذلك يخدم التهدئة

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، السبت، إن الرئيس الأمريكي مستعد للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في حال وجد أن ذلك يخدم التهدئة والحوار بشأن الأزمة الأوكرانية، حسبما ذكرت "العربية".

وأشار بلينكن، إلى أنه أبلغ نظيره الروسي سيرجي لافروف، في خطاب، أن عقد لقاء بينهما مرهون بعدم غزو أوكرانيا خلال هذا الوقت.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنه من المخطط أن يلتقي نظيره الروسي في أوروبا في 24 فبراير الجاري.

وكان البيت الأبيض أعلن أمس الجمعة، أن اللقاء بين بلينكن ولافروف سيعقد في 23 فبراير، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن كشف لاحقًا أنه من المخطط عقده في 24 فبراير.