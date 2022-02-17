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فيضانات البرازيل والانهيارات الأرضية تقتل أكثر من 100 شخص وتدفن مئات المنازل

03:57 م الخميس 17 فبراير 2022
فيضانات البرازيل والانهيارات الأرضية تقتل أكثر من 100 شخص وتدفن مئات المنازل

فيضانات البرازيل والانهيارات الأرضية تقتل أكثر من

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ريو دي جانيرو- (بي بي سي):

تسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات في مدينة بتروبوليس البرازيلية بمقتل 104 أشخاص وتشريد المئات من منازلهم.

فقد أدت العاصفة إلى هطول أمطار غزيرة في غضون ساعات تعادل ما يهطل عادة في شهر، مما أدى إلى انهيارات طينية دفنت عشرات المنازل وغمرت الشوارع وجرفت السيارات والحافلات.

ويبحث المئات من الجنود ورجال الإطفاء عن ناجين بينما أرسلت الولايات البرازيلية المجاورة الجرافات لإزالة الأتربة الطينية التي دفنت المنازل وأغلقت الطرق، وأعلنت حالة الطوارئ في المنطقة.

وتقع مدينة بتروبوليس في الجبال شمال ريو دي جانيروهذا ما يجعلها عرضة للانهيارات الأرضية. وقد شهدت المدينة أسوأ كارثة طبيعية في تاريخها في عام 2011، حيث قتل حينها أكثر من 900 شخص.

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BBC
فيضانات البرازيل الانهيارات الأرضية مدينة بتروبوليس تشريد المئات أنهيار منازل أخبار BBC

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