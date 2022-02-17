رئيس التشيك: الاستخبارات الأمريكية أحرجت نفسها بالتحذير من غزو روسي لأكرانيا

براغ- (د ب أ):

اتهم الرئيس التشيكي ميلوش زيمان وكالات الاستخبارات الأمريكية بأنها أحرجت نفسها بالتحذيرات التي أصدرتها عن غزو روسي لأوكرانيا.

وقال زيمان، 77 عاما، في تصريح لصحيفة محلية :"من وجهة نظري، لن تكون هناك حرب لأن الروس ليسوا مجانين للتورط في عملية ستضرهم أكثر مما ستنفعهم."

ورأى أن هذا هو "مصدر الإحراج الثالث" الذي تضع فيه الاستخبارات الأمريكية نفسها، بعد المزاعم السابقة عن أسلحة دمار شامل في العراق، وسوء تقديرها خلال عملية الانسحاب من أفغانستان.

كما دعا زيمان أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج إلى الاستقالة. وتجدر الإشارة إلى أن ولاية ستولتنبرج تنتهي في سبتمبر.

تجدر الإشارة إلى أن زيمان يحتفظ بعلاقات طيبة مع نظيريه في موسكو وبكين.

ومن المقرر أن تنتهي ولايته الثانية في مارس 2023.