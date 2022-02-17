أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب أوميكرون

رئيس التشيك: الاستخبارات الأمريكية أحرجت نفسها بالتحذير من غزو روسي لأكرانيا

02:52 م الخميس 17 فبراير 2022
رئيس التشيك: الاستخبارات الأمريكية أحرجت نفسها بالتحذير من غزو روسي لأكرانيا

الرئيس التشيكي ميلوش زيمان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

براغ- (د ب أ):

اتهم الرئيس التشيكي ميلوش زيمان وكالات الاستخبارات الأمريكية بأنها أحرجت نفسها بالتحذيرات التي أصدرتها عن غزو روسي لأوكرانيا.

وقال زيمان، 77 عاما، في تصريح لصحيفة محلية :"من وجهة نظري، لن تكون هناك حرب لأن الروس ليسوا مجانين للتورط في عملية ستضرهم أكثر مما ستنفعهم."

ورأى أن هذا هو "مصدر الإحراج الثالث" الذي تضع فيه الاستخبارات الأمريكية نفسها، بعد المزاعم السابقة عن أسلحة دمار شامل في العراق، وسوء تقديرها خلال عملية الانسحاب من أفغانستان.

كما دعا زيمان أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج إلى الاستقالة. وتجدر الإشارة إلى أن ولاية ستولتنبرج تنتهي في سبتمبر.

تجدر الإشارة إلى أن زيمان يحتفظ بعلاقات طيبة مع نظيريه في موسكو وبكين.

ومن المقرر أن تنتهي ولايته الثانية في مارس 2023.

ميلوش زيمان رئيس التشيك ناتو موسكو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2101

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

2765

متعافون اليوم

461299

إجمالي الإصابات

23519

إجمالي الوفيات

393254

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. ظاهرة الأخدود العلوي.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد انتهاء التقلبات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا