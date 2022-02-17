توقعات بقيام الرئيس بايدن بتعيين امرأة سمراء في المحكمة العليا الأمريكية

واشنطن- (د ب أ/ت ك أ):

من المتوقع أن يعين الرئيس الأمريكي جو بايدن أول امرأة سمراء بالمحكمة العليا الأمريكية، لتحل محل القاضي المتقاعد ستيفن براير.

وفيما يلي قائمة بعض القضاة المرموقين بالمحكمة العليا الأمريكية:

روبرت تاني كان أول قاضي كاثوليكي بالمحكمة، وعينه الرئيس أندرو جاكسون في 1836. وشغل المنصب حتى 1864.

لويس برانديس كان أول قاضي يهودي بالمحكمة حيث شغل المنصب من 1916 إلى 1939 .

ثورجود مارشال كان أول قاضي أسود بالمحكمة العليا حيث شغل المنصب من 1967 إلى 1991.

ساندرا داي أوكونور كانت أول قاضية بالمحكمة العليا وامتدت ولايتها من 1981 إلى 2006.

سونيا سوتومايور كانت أول قاضية من أصول إسبانية وبدأت ولايتها في 2009.