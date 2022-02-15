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مستشار ألمانيا خلال لقائه بوتين: "الوضع صعب" بالنسبة للسلام في أوروبا

01:46 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
مستشار ألمانيا خلال لقائه بوتين: "الوضع صعب" بالنسبة للسلام في أوروبا

المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس

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موسكو- (د ب أ):

في بداية محادثاته الأولى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، أشار المستشار الألماني أولاف شولتس إلى "الوضع الصعب" بالنسبة للسلام والأمن في أوروبا.

وقال شولتس، الثلاثاء، إنه سعيد في ضوء هذه الخلفية بقدرته على تبادل الأفكار مع بوتين، وأضاف: "الشيء الأكثر أهمية هو أن نحل العلاقات بين الدول من خلال محادثات جيدة مع بعضنا البعض".

كما أشار شولتس إلى أهمية وجود علاقات اقتصادية جيدة مع روسيا.

وعلى خلفية التاريخ الألماني-الروسي، أكد المستشار أنه "أمر جيد أن تكون لدينا علاقات اقتصادية منتظمة للغاية".

وأجرى شولتس وبوتين المحادثات على طاولة بيضاء طولها حوالي ستة أمتار، في الكرملين.

وكان شولتس رفض في وقت سابق اليوم الخضوع لفحص من الجانب الروسي للكشف عن كورونا، إلا أنه خضع بدلا من ذلك لاختبار على يد طبيبة من السفارة الألمانية على متن طائرته الحكومية عقب الهبوط في موسكو، لذلك لم يخرج من طائرته إلا بعد 40 دقيقة.

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