أنباء عن حريق في قاعدة عسكرية غربي إيران

طهران- (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري إيراني باندلاع حريق في مستودع زيوت محركات بقاعدة عسكرية بمحافظة كرمانشاه غربي البلاد صباح اليوم الإثنين.

وذكرت وكالة "نور نيوز" الإيرانية أن الحريق كان محدودا ولم يسفر عن سقوط ضحايا، إلا أن السلطات تجري تحقيقا لمعرفة سببه.

وأوضحت أن الحريق اندلع بمستودع زيوت محركات ومواد قابلة للاشتعال، في كرمانشاه، المتاخمة للحدود مع العراق.