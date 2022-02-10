وزيرة الخارجية الألمانية تقوم بأول رحلة لها إلى الشرق الأوسط منذ تسلمها المنصب

برلين- (بي بي سي):

تقوم وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة، أنالينا بيربوك، بأول رحلة لها إلى الشرق الأوسط منذ تسلمها المنصب الحالي.

وتشمل الزيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن ومصر.

ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة الألمانية في رام الله اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية رياض المالكي، بحسب ما أفاد مكتب تمثيل ألمانيا في رام الله.

كما من المقرر أن تلتقي بيربوك بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ورئيس الوزراء نفتالي بينيت والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ.