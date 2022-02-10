وزيرة الخارجية الألمانية تقوم بأول رحلة لها إلى الشرق الأوسط منذ تسلمها المنصب

04:33 م الخميس 10 فبراير 2022
وزيرة الخارجية الألمانية تقوم بأول رحلة لها إلى الشرق الأوسط منذ تسلمها المنصب

انالينا بيربوك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

برلين- (بي بي سي):

تقوم وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة، أنالينا بيربوك، بأول رحلة لها إلى الشرق الأوسط منذ تسلمها المنصب الحالي.

وتشمل الزيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن ومصر.

ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة الألمانية في رام الله اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية رياض المالكي، بحسب ما أفاد مكتب تمثيل ألمانيا في رام الله.

كما من المقرر أن تلتقي بيربوك بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ورئيس الوزراء نفتالي بينيت والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ.

هذا المحتوى من

BBC
أنالينا بيربوك ألمانيا وزارة الخارجية الألمانية الشرق الأوسط

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2191

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2428

متعافون اليوم

446308

إجمالي الإصابات

23110

إجمالي الوفيات

380028

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. 300 جنيه زيادة.. الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية اعتبارا من أول يوليو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا