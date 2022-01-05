تباين الإصابات اليومية بكورونا في عدد من الدول العربية

عواصم عربية - (أ ش أ)

سجلت عدد من الدول العربية، اليوم الأربعاء، تباينا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ففي الأردن، سجلت وزارة الصحة 2288 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و71 ألفا و837 حالة، كما سجلت شفاء 2239 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليون و32 ألفا و923 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 12 ألفا و791 حالة وذلك عقب تسجيل 26 وفاة جديدة.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 332 إصابة، وشفاء 310 حالات، ووفاة 10 حالات جديدة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة 5 آلاف و618 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 977 ألفا و579 حالة، كما سجلت شفاء 1485 حالة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 944 ألفا و555 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 14 ألفا و872 حالة عقب تسجيل 5 حالات جديدة.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 462 إصابة جديدة بإجمالي 220 ألفا و415 حالة، و7 وفيات جديدة بإجمالي 6 آلاف و310 حالات، وتماثل 252 شخصا للشفاء بإجمالي 151 ألفا و347 حالة.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة 5818 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 746 ألفا و632 حالة، كما سجلت 20 حالة وفاة جديدة بإجمالي 9 آلاف و213 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 670 ألفا و412 حالة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2246 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 423 ألفا و42 حالة، وحالة وفاة واحدة بإجمالي 2469 حالة، وتماثل 211 شخصا للشفاء ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 412 ألفا و485 حالة بنسبة شفاء بلغت 97.5%.