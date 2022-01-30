ولي عهد أبوظبي يستقبل رئيس إسرائيل في قصر الوطن

12:34 م الأحد 30 يناير 2022
ولي عهد أبوظبي يستقبل رئيس إسرائيل في قصر الوطن

الشيخ محمد بن زايد

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كتب- مصراوي:

استقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الذي يزور الإمارات.

ووصل الرئيس الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الأحد إلى الإمارات، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.

وكان في مقدمة مستقبلي الرئيس الإسرائيلي، وزوجته ميشال هرتسوج، لدى وصوله مطار الرئاسة بأبوظبي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات.

ولدى وصوله قصر الوطن، أقيمت للرئيس الإسرائيلي، مراسم استقبال رسمية، حيث اصطحب بن زايد، الرئيس هرتسوج، إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من الإمارات وإسرائيل.

وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة هرتسوج واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للرئيس الضيف.

ويرافق الرئيس هرتسوج، في زيارته التي تستمر إلى غد الإثنين، وفد يضم عدداً من كبار المسؤولين في إسرائيل وأمير هايكر، سفير إسرائيل لدى الإمارات.

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