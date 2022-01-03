جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ290 مليون حالة

08:29 ص الإثنين 03 يناير 2022
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ290 مليون حالة

فيروس كورونا والإنفلونزا

واشنطن-(أ ش أ):

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 290 مليونا و157 ألفا و607 حالات.

وقالت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الإثنين، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و443 ألفا و753 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 55.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.9 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ826 ألفا و60 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ619 ألفا و401 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 481 ألفا و893 وفاة.

هذا المحتوى من

Asha
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