البرلمان العراقي يعقد جلسة في السابع من فبراير لانتخاب رئيس جديد للبلاد

04:48 م الخميس 27 يناير 2022
البرلمان العراقي يعقد جلسة في السابع من فبراير لانتخاب رئيس جديد للبلاد

البرلمان العراقي

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بغداد-(د ب أ):

قررت رئاسة البرلمان العراقي، اليوم الخميس، عقد جلسة خاصة يوم الاثنين الموافق السابع من شهر شباط /فبراير المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية.

وذكر بيان لرئاسة البرلمان العراقي وزع اليوم أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبيه حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله عقدوا اليوم اجتماعاً للتباحث حول الأحكام والإجراءات المتعلقة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وتقرَّر خلاله إعلان أسماء المرشحين للمنصب ممن توفرت فيهم الشروط القانونية يوم الاثنين المقبل، الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، بعد استكمال الإجراءات القانونية استناداً لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

كما قرر المجتمعون تحديد يوم الاثنين السابع من شهر فبراير المقبل موعداً لجلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وكان البرلمان العراقي الجديد عقد في التاسع من الشهر الجاري أول جلسة له بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق في العاشر من أكتوبر الماضي، حيث تم انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي للسنوات الأربع المقبلة ونائبين.

البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بغداد

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