ولي عهد أبوظبي يتلقى رسالة خطية من الرئيس التونسي

02:03 م الخميس 27 يناير 2022
ولي عهد أبوظبي يتلقى رسالة خطية من الرئيس التونسي

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

أبوظبي- (د ب أ):

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، رسالةً خطية من الرئيس التونسي قيس سعيد تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم الخميس ، تسلم الرسالة خليفة شاهين المرر وزير دولة، لدى استقباله المعز بن عبد الستار بنميم السفير التونسي لدى الإمارات ، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.

وطبقا للوكالة ، جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وتونس في جميع المجالات.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي القوات المسلحة الإماراتية الرئيس التونسي الإمارات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1910

إصابات اليوم

29

وفيات اليوم

1870

متعافون اليوم

415468

إجمالي الإصابات

22460

إجمالي الوفيات

349427

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا