ولي عهد أبوظبي يتلقى رسالة خطية من الرئيس التونسي

أبوظبي- (د ب أ):

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، رسالةً خطية من الرئيس التونسي قيس سعيد تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم الخميس ، تسلم الرسالة خليفة شاهين المرر وزير دولة، لدى استقباله المعز بن عبد الستار بنميم السفير التونسي لدى الإمارات ، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.

وطبقا للوكالة ، جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وتونس في جميع المجالات.