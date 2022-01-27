وزير الدفاع البريطاني: يمكن أن ندعم دول الناتو من خلال زيادة قواتنا لردع أي عدوان روسي

لندن- (د ب ا):

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الخميس إن بريطانيا يمكن أن تدعم دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) من خلال زيادة قواتها للعمل على ردع أي عدوان روسي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من تسليم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ردا مكتوبا لروسيا، يرفض على نطاق واسع مطالب موسكو للحلفاء الغربيين بإعادة ترسيم حدودهم، وغلق الباب أمام عضوية محتملة لأوكرانيا في الحلف، وسحب الجنود من الجمهوريات السوفيتيية السابقة.

وقال والاس في حوار مع إذاعة هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" إن بريطانيا يمكن أن تدعم دول الناتو من خلال زيادة قواتها، مضيفا " يمكننا نشر مزيد من الجنود برا وجوا وبحرا".

وأضاف" لقد أوضحنا لروسيا أن هذا الأمر سوف يكون غير بناء بالنسبة لمخاوفهم".

أوضح" إذا كانت مخاوف روسيا بشأن الناتو على حدودها، فإن الدرس من عام 2014 هو أنها سوف ترى المزيد من قوات الناتو على حدودها في حال خرقت القانون الدولي، وأصبحت أكثر عدائية، وهذا تحذير لروسيا"

وأضاف" أنتم لا تريدون ذلك، نحن لا نريد ذلك، دعونا نعمل على نزع التوترات".