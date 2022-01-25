الاتحاد الإفريقي يعقد اجتماع القمة العادية الـ35 في فبراير المقبل

إثيوبيا - (أ ش أ)

أعلنت مفوضية الاتحاد الإفريقي، عن أجندة اجتماعات القمة الإفريقية العادية الـ35 تحت شعار "بناء المرونة في القارة الإفريقية: تسريع رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية"، خلال فبراير المقبل، التي تشهد تسلم السنغال الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.

وكشفت مفوضية الاتحاد الإفريقي - في بيان اليوم الثلاثاء - عن جدول أعمال جلسات أعمال الدورة العادية (35) للمؤتمر، التي تعقد على مدار يومي 2 و3 فبراير الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي، ويومي 5 و6 فبراير الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

ومن المقرر أن تتناول القمة تقريرًا حول الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، وتقريرًا حول التقدم في استجابة الاتحاد الإفريقي لوباء "كوفيد-19" في إفريقيا، والانتخابات وتعيين قيادة مفوضية الاتحاد الإفريقي لدولة السنغال.