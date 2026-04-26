تداول 83 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر ووصول شحنة قمح روسي لسفاجا

كتب : محمد نصار

01:16 م 26/04/2026

موانئ البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، انتظام حركة التداول والملاحة بموانئها، حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتداولة (وصولًا وسفرًا) 10 سفن، مع تداول نحو 83 ألف طن بضائع و982 شاحنة و18 سيارة.

حركة الواردات والصادرات بموانئ البحر الأحمر

أوضحت الهيئة، أن حركة الواردات شملت 5 سفن بإجمالي 70 ألف طن بضائع و436 شاحنة و12 سيارة، فيما بلغت حركة الصادرات 5 سفن بإجمالي 13 ألف طن بضائع و546 شاحنة و6 سيارات.

وصول شحنة قمح روسي إلى سفاجا

في سياق متصل، استقبل ميناء سفاجا السفينة "وادي العرب" وعلى متنها 66 ألف طن من القمح الروسي، حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص الشحنة والتأكد من سلامتها قبل بدء عمليات التفريغ.

نشاط ملحوظ بميناء سفاجا

كما استقبل ميناء سفاجا السفينتين "PELAGOS Express" و"الحرية 2"، بينما غادرت 4 سفن أخرى، من بينها "POSEIDON EXPRESS" و"Pan Lili"، في إطار الحركة الملاحية المنتظمة بالميناء.

حركة تداول بميناء نويبع

شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و275 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن، هي "أور" و"الحسين" و"آيلة"، بما يعكس استمرار النشاط التجاري بالميناء.

حركة الركاب بالموانئ

سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1516 راكبًا، في مؤشر على انتظام حركة السفر عبر موانئ البحر الأحمر.

