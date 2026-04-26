شن النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، هجومًا حادًا على الإخفاقات في وزارة الشباب، مؤكدًا أن طلبات المناقشة العامة المعروضة اليوم على مجلس الشيوخ، والتي تتعلق بمراكز الشباب، تمثل "رؤوس حربة" مهمة، وقد تم مناقشتها من قبل، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات، ولن يحدث شيء إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وخلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، انتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إخفاق الاتحادات الرياضية في تحقيق عدد مناسب من الميداليات، مقارنًا بين أول مشاركة لمصر في دورة الألعاب الأولمبية عام 1928 (وفق بعض السجلات) أو 1936 في مشاركات مبكرة، حيث حصلت على 4 ميداليات بتكلفة 9 آلاف جنيه، وبين عام 2024، حيث حصلت على 3 ميداليات بتكلفة بلغت مليارًا و280 مليون جنيه.

وأوضح أنه يوجه حديثه إلى وزارة الشباب، وليس إلى وزير الشباب الذي بدأ مهام منصبه حديثًا.

وحمّل طارق عبد العزيز المسؤولية للجنة الأولمبية، متسائلًا عن الخطط التي اعتمدتها اللجنة والاتحادات، ومهاجمًا ظواهر المنشطات والسماسرة.

طلب برلماني بفتح ملفات هروب اللاعبين الموهوبين

وطالب عبد العزيز بفتح ملفات هروب اللاعبين الموهوبين، مستشهدًا بتجنيس إحدى اللاعبات ومنحها جنسية إحدى الدول العربية، نتيجة التضييق عليها، مؤكدًا أن الأمر بالغ الخطورة ويستوجب المناقشة.

كما هاجم الإهمال في مراكز الشباب، مشيرًا إلى أن الوزير زار الأسبوع الماضي محافظة الدقهلية، ولم يمر على أي مركز شباب لرؤية حجم الإهمال وغياب اللاعبين وضعف البنية التحتية.