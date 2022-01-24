رئيس وزراء لبنان يعلق على قرار الحريري بتعليق عمله بالحياة السياسية

06:10 م الإثنين 24 يناير 2022
رئيس وزراء لبنان يعلق على قرار الحريري بتعليق عمله بالحياة السياسية

نجيب ميقاتي

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بيروت - (أ ش أ):

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن ما أعلنه سعد الحريري رئيس الحكومة الأسبق رئيس تيار المستقبل، اليوم الاثنين، يعد صفحة حزينة للوطن وله شخصيًا، مؤكدًا أنه يتفهم الظروف المؤلمة التي يعيشها والمرارة التي يشعر بها.

وأضاف ميقاتي - تعقيبًا على قرار الحريري، اليوم، بتعليق عمله بالحياة السياسية وعدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة - : "سيبقى الوطن يجمعنا والاعتدال مسارنا ولو تغيرت الظروف والأحوال".

وكان الحريري قد أعلن، مساء اليوم، تعليق عمله بالحياة السياسية وعدم الترشح للانتخابات أو تقديم أي مرشح باسم تيار المستقبل؛ لاقتناعه بأنه "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان، في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة" - على حد وصفه.

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نجيب ميقاتي سعد الحريري حكومة لبنان الحياة السياسية

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