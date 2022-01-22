شكري يعقد مباحثات ثنائية مع نظيره العماني في مسقط
القاهرة - (أ ش أ):
عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم السبت، مباحثات ثنائية مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، وذلك خلال زيارته الحالية إلى مسقط.
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ - في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إن وزير الخارجية ونظيره العُماني، ووزير التجارة والصناعة بسلطنة عمُان قيس اليوسف، شاركوا في اجتماع الدورة الثالثة لمجلس الأعمال المصري العُماني المشترك، والذى انطلق بالعاصمة العمانية.
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