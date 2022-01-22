شكري يعقد مباحثات ثنائية مع نظيره العماني في مسقط

القاهرة - (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية سامح شكري‬⁩ اليوم السبت، مباحثات ثنائية مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، وذلك خلال زيارته الحالية إلى مسقط.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ - في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إن وزير الخارجية ونظيره العُماني، ووزير التجارة والصناعة بسلطنة عمُان قيس اليوسف، شاركوا في اجتماع الدورة الثالثة لمجلس الأعمال المصري العُماني المشترك، والذى انطلق بالعاصمة العمانية.