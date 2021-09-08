رئيس الوزراء البريطاني يرفع الضرائب لحل أزمة الرعاية الصحية والاجتماعية

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وضع خطط لرفع الضرائب على العاملين وأرباب العمل وبعض المستثمرين في مسعى لإصلاح نظام الرعاية الصحية والاجتماعية.

يأتي هذا بعد إنفاق أموال طائلة على مكافحة جائحة "كوفيد-19"، مما يدفع جونسون للعودة إلى تعهد مبكر بالتعامل مع نظام الرعاية الاجتماعية المتعثر في بريطانيا والذي من المتوقع أن تتضاعف تكلفته مع زيادة أعمار السكان في العقدين المقبلين.. حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو الدولية" مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الإذاعة أن تحرك جونسون جاء لمحاولة معالجة التأخير في الخدمات الصحية في بريطانيا والتي تشهد الملايين على قوائم الانتظار منذ أشهر لتلقي العلاج من الخدمة الصحية الوطنية بعد إعادة تركيز الموارد للتعامل مع الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن السياسيين البريطانيين حولوا، على مدى سنوات، إيجاد طريقة لدفع تكاليف الرعاية الاجتماعية، مع أن رؤساء الوزراء المتعاقبين من حزبي العمال والمحافظين تجنبوا هذه القضية لأنهم كانوا يخشون أن تثير غضب الناخبين وحزبيهما.