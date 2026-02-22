إعلان

بسبب التعريفات الجمركية.. مقترح أوروبي بتجميد الاتفاق التجاري مع أمريكا

كتب : مصراوي

07:41 م 22/02/2026

البرلمان الأوروبي

يقترح رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تجميد عملية التصديق على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحين تلقي تفاصيل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سياستها التجارية، وفق وكالة "بلومبرج".

وقال بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة في البرلمان، إنه سيقترح تعليق العمل التشريعي على الموافقة على ما يُسمى باتفاقية تيرنبيري في اجتماع طارئ يوم الاثنين "إلى حين الحصول على تقييم قانوني شامل والتزامات واضحة من الولايات المتحدة".

وكتب لانج على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد: "فوضى جمركية عارمة من جانب الحكومة الأمريكية. لم يعد أحد يفهم ما يحدث - فقط أسئلة بلا إجابات وحالة من عدم اليقين المتزايد بالنسبة للاتحاد الأوروبي وشركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين".

ويأتي هذا التراجع البرلماني بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية استخدام ترامب لقانون صلاحيات الطوارئ لفرض ما يُسمى بالتعريفات الجمركية المتبادلة في جميع أنحاء العالم. وكانت اللجنة البرلمانية قد جمدت عملية الموافقة مرة من قبل، بعد أن هدد ترامب بضم جرينلاند.

البرلمان الأوروبي التعريفات الجمركية ترامب أمريكا

