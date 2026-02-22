إعلان

بزشكيان: المحادثات الأخيرة مع واشنطن أسفرت عن مؤشرات مشجعة

كتب : محمود الطوخي

08:55 م 22/02/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، أن المحادثات الأخيرة التي جرت مع واشنطن أسفرت عن مؤشرات مشجعة، مشددا في الوقت ذاته على أن طهران تراقب التحركات الأمريكية في المنطقة عن كثب.
وأوضح بزشكيان، أن الدولة اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة للتعامل مع أي سيناريو محتمل، مع جدد تأكيد التزام الجمهورية الإسلامية الراسخ بتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

مؤشرات مشجعة بالتفاوض

ف ي سياق متصل، قدّم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تقريرا مفصلا للحكومة بشأن سير المفاوضات الجارية، مؤكدا مواصلة المسار الدبلوماسي بما يتماشى مع المصالح الوطنية العليا.
وأشار عراقجي، في تصريحات لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، إلى أن الوصول إلى حل دبلوماسي مع الإدارة الأمريكية لا يزال في المتناول رغم التعقيدات، لافتا إلى احتمالية عقد لقاء مرتقب مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في مدينة جنيف السويسرية يوم الخميس المقبل لمتابعة القضايا العالقة.

جاهزية عسكرية تامة

استعرض وزير الدفاع الإيراني أمام الحكومة تقريرا حول انتشار "العدو عسكريا"، مؤكدا أن أجهزة الرصد تتابع بشكل متواصل كافة التحركات داخل المنطقة وخارجها.
وشدد على الجاهزية القصوى للقوات المسلحة الإيرانية على جميع المستويات العملياتية، مشيرا إلى أن الاستعداد الميداني يسير بالتوازي مع الجهود السياسية لضمان حماية السيادة الوطنية والرد الحازم على أي تجاوزات ميدانية قد تطرأ خلال هذه المرحلة الحساسة.
وأكدت الرئاسة الإيرانية أن الدبلوماسية تظل الخيار الأول لتسوية النزاعات، شريطة احترام ثوابت البلاد وحقوقها المشروعة.

مسعود بزشكيان إيران المفاوضات الأمريكية الإيرانية

