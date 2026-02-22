إعلان

زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب قبالة سواحل ماليزيا

كتب : مصراوي

07:51 م 22/02/2026

زلزال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل زلزال بلغت قوته 7.1 درجة قبالة سواحل ماليزيا، مساء اليوم الأحد، وشعر به سكان مناطق في ماليزيا وإندونيسيا وبروناي.


وأوضحت الهيئة أن الهزة الأرضية سجلت في محيط جزيرة بورنيو، وهي من أكبر جزر العالم وتقع في جنوب شرق آسيا، حيث تنقسم إداريا بين إندونيسيا وماليزيا الجزء الشرقي وبروناي.


ولم تصدر حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، فيما تواصل السلطات المحلية في الدول المعنية تقييم الموقف ومتابعة التطورات الميدانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زلزال ماليزيا هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دينا الشربيني تحسم الجدل حول ارتباطها.. ماذا قالت؟
دراما و تليفزيون

دينا الشربيني تحسم الجدل حول ارتباطها.. ماذا قالت؟
ضربوا بعض قدام ماكينة ATM.. الداخلية تكشف كواليس خناقة أول يوم رمضان
حوادث وقضايا

ضربوا بعض قدام ماكينة ATM.. الداخلية تكشف كواليس خناقة أول يوم رمضان

هل يتقاضى أجره بالدولار؟.. مصطفى غريب يجيب في مقلب "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

هل يتقاضى أجره بالدولار؟.. مصطفى غريب يجيب في مقلب "رامز ليفل الوحش"
شقيق ضحية ميت عاصم: إسلام منهار نفسيًا وحاول إنهاء حياته - فيديو وصور
أخبار المحافظات

شقيق ضحية ميت عاصم: إسلام منهار نفسيًا وحاول إنهاء حياته - فيديو وصور
الداخلية تكشف كواليس واقعة تحرش عامل بفتاة في سوهاج
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف كواليس واقعة تحرش عامل بفتاة في سوهاج

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد قفزته 200 جنيه بالأمس.. هل تواصل أسعار الذهب الارتفاع؟ الشعبة تجيب
عائد شهري ثابت.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" بعد طرحها اليوم
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد
حقيقة مواسير التبريد.. ما سر برودة أرضيات الحرم المكي الشريف؟
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟