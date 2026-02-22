زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب قبالة سواحل ماليزيا

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل زلزال بلغت قوته 7.1 درجة قبالة سواحل ماليزيا، مساء اليوم الأحد، وشعر به سكان مناطق في ماليزيا وإندونيسيا وبروناي.



وأوضحت الهيئة أن الهزة الأرضية سجلت في محيط جزيرة بورنيو، وهي من أكبر جزر العالم وتقع في جنوب شرق آسيا، حيث تنقسم إداريا بين إندونيسيا وماليزيا الجزء الشرقي وبروناي.



ولم تصدر حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، فيما تواصل السلطات المحلية في الدول المعنية تقييم الموقف ومتابعة التطورات الميدانية.