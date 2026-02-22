بسبب الثلوج... مئات الركاب يبيتون في طائراتهم بمطار ميونخ بألمانيا

في ذروة فصل الشتاء، اضطر نحو 500 مسافر إلى قضاء ليلة كاملة داخل الطائرات في مطار ميونخ، ثاني أكبر المطارات الألمانية.

وكان من المقرر إقلاع رحلات هؤلاء الركاب مساء يوم الخميس الماضي، إلا أنها أُلغيت بسبب الثلوج الكثيفة التي استمرت حتى ليلة الجمعة، وذلك بعد أن كان جميع الركاب قد صعدوا بالفعل على متن الطائرات وأصبحت الطائرات جاهزة للإقلاع، وفقاً لما أفاد به متحدث باسم شركة لوفتهانزا.

وبحسب بيانات مطار ميونخ، لم يتمكن المسافرون من العودة إلى مبنى الركاب بسبب نقص الحافلات وعدم توفر أماكن لإيقاف الطائرات بجوار البوابة، مما أجبرهم على الانتظار داخل الطائرات طوال الليل.

وأفاد المطار بأن تساقط الثلوج طوال يوم الخميس تسبب في تأخيرات وإلغاءات واسعة، مشيرا إلى إلغاء 100 رحلة.

وفي المساء، حصلت بعض الرحلات على تصاريح خاصة للإقلاع بعد الساعة الواحدة صباحاً، وهو استثناء لحظر الطيران الليلي المعمول به عادةً في ميونخ.

ومع ذلك، أوضح متحدث باسم لوفتهانزا أن الرحلات التي كانت قد أتمت إجراءاتها واستعدت للإقلاع، لم تحصل في النهاية على إذن بالمغادرة بسبب الثلوج.

وعن تعذر عودة الركاب للمبنى، أوضح المطار: "في ذلك التوقيت، كانت جميع مواقف الطائرات المباشرة عند مبنى الركاب مشغولة، كما كانت سعة الحافلات في ساحات المطار محدودة".

ولم يتمكن الركاب ولا أطقم الطيران من مغادرة الطائرات، واضطروا لقضاء الليل في ساحة وقوف الطائرات. ووفقاً لـ لوفتهانزا، فإن هذه التطورات أثرت على ثلاث رحلات تابعة لها متجهة إلى سنغافورة وكوبنهاجن وجدانسك، بالإضافة إلى رحلتين لشركة "إير دولوميتي" متجهة إلى جراتس والبندقية. ولم تبدأ الحافلات في نقل الركاب وإعادتهم إلا في الصباح الباكر.

ولم يستطع المتحدث باسم لوفتهانزا توضيح سبب عدم توفر حافلات لنقل الركاب إلى الصالة، مؤكداً أن المطار هو المسؤول عن تنظيم حركة الحافلات.

ولم يتسنَّ الوصول إلى إدارة المطار للرد على استفسارات أخرى اليوم الأحد، واكتفى متحدث باسم مطار ميونخ بالقول: "نأسف بشدة للإزعاج الذي نجم عن ذلك".